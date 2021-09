Kakadus sind ziemlich erfinderische Tiere – sie können offenbar sogar Werkzeug basteln, um damit an Futter zu kommen.

Ein internationales Forschungsteam hat das zum ersten Mal bei wilden Kakadus beobachtet, und zwar bei einer Art, die im Regenwald in Indonesien lebt. Eine Gruppe von 15 Tieren wurde für eine kurze Zeit in einer Voliere gehalten und bekam Früchte mit leckeren Samen darin vorgesetzt. Um an die Samen zu gelangen, mussten die Kakadus die Früchte gewissermaßen knacken.

Besteck aus Ästen und Splittern

Zwei der Tiere bauten dafür verschiedene kleine Werkzeuge: Zum Beispiel zwickten sie kleine Äste ab, die sie als Keil zwischen die beiden Fruchthälften trieben und sie so aufstemmten. Mit Splittern von dickeren Ästen schnitten sie die Haut um die Samen auf, und schließlich schoben sie die Samen mit einem längeren Ast aus der Hülle. Laut dem Studienleiter benutzen die Kakadus die Äste im Grunde wie Messer und Löffel.

Wohl nicht angeboren, sondern erlernt

Dass nur zwei der 15 Vögel Werkzeug bastelten, spricht laut den Forschenden dafür, dass dieses Verhalten nicht angeboren ist, sondern nur bei wenigen, besonders kreativen Individuen vorkommt. Wahrscheinlich können ältere Tiere jüngeren die Technik aber beibringen. Vielleicht spielt die Fähigkeit auch für den Status in der Rangordnung eine Rolle.