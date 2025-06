Nicht nur Affen und Vögel, sondern wohl auch Orcas helfen sich gegenseitig bei der Körperpflege.

Und nicht nur das: Die Schwertwale basteln dafür sozusagen ein Werkzeug, und zwar aus einer Alge, die ein bisschen aussieht wie ein mehrere Meter langer Gartenschlauch. Darüber berichtet ein Biologie-Team im Fachjournal Current Biology.

Die Orcas zerteilen die Alge offenbar in kürzere Abschnitte. Dann positionieren sie einen Abschnitt zwischen sich und einem anderen Orca und bewegen sich so, dass sie den Algenstängel zwischen ihren Körpern hin- und herrollen. Das Forschungsteam beobachtete das Verhalten in 30 Fällen. Es sagt, es sei das erste Mal, dass so ein Werkzeuggebrauch bei Meeressäugern beobachtet wurde.

Die Fachleute sind sich sicher, dass es eine soziale Funktion hat und die Bindung zwischen zwei Tieren stärkt. Aber auch einen Hautpflege-Effekt gibt es wahrscheinlich, vielleicht ist es eine Art Peeling. Außerdem hat die Alge antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, die der Walhaut wohl gut tun.