Manche Vögel finden neue Sachen spannend - andere sind eher ängstlich. Warum?

Das hat eine Verhaltensstudie unter anderem von der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf an mehr als 130 Vogel-Arten genauer analysiert. Das Studienteam hat jedem Vogel einen vertrauten Snack präsentiert - einmal allein, und dann zusammen mit einem unbekannten Gegenstand. Dann wurde gemessen, wie lange die Vögel brauchten, bis sie sich das Futter schnappten.

Das Forschungsteam stellte fest: Zugvogel-Arten wie Kraniche waren zögerlicher als andere Arten. Als Grund dafür vermutet es, dass sie auf ihren Reisen vielen Gefahren ausgesetzt sind und deshalb skeptischer gegenüber Unbekanntem sind. Und auch die Ernährungsspezialisierung spielte eine Rolle: Arten wie Flamingos, die nur wenige ausgesuchte Dinge essen, zögerten eher als zum Beispiel Stare, die futtermäßig breit aufgestellt sind.

Das Team meint: Arten, die Unbekanntem gegenüber vorsichtiger sind, könnten vielleicht Schwierigkeiten haben, sich an Veränderungen wie den Klimawandel anzupassen. Die Ergebnisse könnten dabei helfen, Strategien zu entwickeln, um die Überlebenschancen von gefährdeten Arten zu verbessern.