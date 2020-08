Das ist kulturübergreifend so, wie ein Wissenschaftler von der Uni Zürich festgestellt hat. Und: Sex im Verborgenen kennt man fast ausschließlich vom Menschen. Die meisten Tierarten paaren sich auch in der Öffentlichkeit, unter anderem um Hierarchien deutlich zu machen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Eine Wüstenvogelart, bei der sich feste Pärchen auch einen abgelegenen Ort für die Paarung suchen. Von ihnen leitet der Wissenschaftler auch die Erklärung für das Verhalten von Menschen ab: Sie wollen beim Sex ungesehen bleiben, um sexuelle Erregung beim Publikum zu vermeiden. Denn das könnte dazu führen, dass andere auch Sex mit dem eigenen Partner oder der Partnerin haben wollen. Das könnte Zündstoff sein für Konflikte in sozialen Gruppen.

Der Forscher meint, dass sich diese Form der Konfliktvermeidung als Vorteil während der menschlichen Evolution erwiesen haben könnte.