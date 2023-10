Manchmal wollen wir es lieber nicht so genau wissen - zum Beispiel, wenn es darum geht, wie sich unser Handeln auf andere auswirkt.

Ein Forschungsteam aus den Niederlanden wollte herausfinden, warum das so ist und was genau die Konsequenzen sind. In einer Übersichtsarbeit hat es die Ergebnisse von rund 20 Studien mit insgesamt über 6500 Teilnehmenden zusammengefasst.

Wenn sie die Wahl hatten, wollten 40 Prozent der Teilnehmenden lieber nicht wissen, wie sich ihr Handeln auswirkte. Diese Leute waren in ihren Entscheidungen generell egoistischer als die anderen. Die Studienergebnisse legen nahe, dass das damit zu tun hat, dass es mit diesem Nicht-Wissen leichter ist, sich selbst in einem positiven Licht zu sehen. Wer wirklich selbstlos ist, will vermutlich auch wissen, was durch das eigene Handeln passiert.

Die Forschenden finden das interessant, denn das zeige, dass sich Menschen oft deshalb uneigennützig verhalten, weil sie glauben, dass das von ihnen erwartet wird.