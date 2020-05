Dieses Phänomen nennt die Verhaltensökonomie: Besitztumseffekt. Und er ist offenbar bei uns Menschen verbreitet.

Aber woran liegt das? Forschende aus den USA sagen: Das könnte evolutionäre Gründe haben. Denn in einer Studie haben sie herausgefunden, dass uns die Gegenstände, die wir besonders überbewerten, in früheren Zeiten oft Vorteile gebracht hätten. Beispiel: Ein Luxus-Auto. Auf den ersten Blick eine verzichtbare Sache. In unserem Gehirn aber möglicherweise abgespeichert als ein Vorteil, um einen Partner zu finden.

Ein Verkauf, also ein Tauschgeschäft, ist den Forschenden zufolge für unser Gehirn ein Risiko-Moment. Denn in Vorzeiten war es sehr unsicher, ob man auch etwas zurückbekam. Deshalb wägen Menschen immer noch genau ab, wenn sie etwas abgeben.