Ein schweizerisch-deutsches Forschungsteam hat herausgefunden, dass sich die Tiere eine Belohnung gerne mit einer Anstrengung verdienen, auch wenn sie die einfach so haben könnten. In einem Experiment hatten knapp 60 Milchziegen und Zwergziegen die Wahl: entweder das Leckerli hinter einer offenen Tür fressen oder dafür erstmal eine Tür öffnen. Ergebnis: In knapp der Hälfte der Fälle entschieden sich die Ziegen für die Herausforderung. Besonders bei den hochgezüchteten Milchziegen hat das die Forschenden überrascht. Sie hatten angenommen, dass die Tiere eher Energie sparen, weil ihr Körper für die Milchproduktion viele Ressourcen braucht.

Warum sich die Tiere lieber anstrengen, als Futter vorgesetzt zu bekommen, dazu gibt es bisher aber nur Vermutungen: Möglicherweise löst es bei den Ziegen positive Gefühle aus, wenn sie eine Aufgabe lösen. Und das könnte die zusätzliche Anstrengung aufwiegen.

Die Forschenden sagen, die Ziegen haben anscheinend auch kognitive Bedürfnisse. Das sollte man in Zukunft auch in der artgerechten Tierhaltung berücksichtigen. Sie wollen die Experimente nochmal unter realen Bedingungen und über einen längeren Zeitraum durchführen.