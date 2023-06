Die indonesische Ferieninsel Bali wird offenbar immer wieder von Menschen besucht, die sich in Tempeln oder an religiösen Stätten nicht richtig zu benehmen wissen.

Die Regionalregierung will da jetzt Abhilfe schaffen. In Zukunft bekommen Touristen bei ihrer Ankunft auf Bali eine Karte mit Verhaltensregeln in den Pass getackert. Darin stehen Kleider- und Benimmregeln rund um die heiligen Wahrzeichen der Insel. Also etwa, dass man dort keinen Müll lassen soll, nicht auf religiösen Statuen herumklettert - oder Nacktfotos dort macht.

Auch Regeln zu Verkehr und Umgang mit Menschen



Die Benimmregeln drehen sich aber auch um das Thema Verkehr. Urlauber sollen Motorroller und Autos nur bei legalen Anbietern mieten. Und es gibt Regeln für den Umgang mit anderen Menschen. Abgeraten wird von Schimpfwörtern oder sich sonst vulgär zu äußern. Auch aggressives Verhalten ist unerwünscht.

Hintergrund sind gleich mehrere Vorfälle in den vergangenen Monaten. So musste eine Russin ausreisen, nachdem sie auf sozialen Netzwerken ein Foto gepostet hatte, auf dem sie sich nackt an einen berühmten Banyan-Baum geschmiegt hatte. Diese Baumart wird von Hindus in aller Welt - darunter auch von den Balinesen - als heilig verehrt.



Vorher musste schon ein anderer Tourist aus Russland das Land verlassen, nachdem er mit nacktem Oberkörper auf dem als Sitz der Götter verehrten Vulkan Gunung Agung posiert hatte.