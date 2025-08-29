Orang-Utans haben hohe Ansprüche, was ihr Bett angeht - sie bauen sich aus Blättern und Ästen jede Nacht ein neues. Samt Decke, Kopfkissen und Matratze, meist 20 Meter hoch in den Bäumen, um sich vor Feinden zu schützen.

Forschende unter anderem des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie haben über 17 Jahre beobachtet, wie Orang-Utans diese komplexe Praxis erlernen. Und zwar hauptsächlich durch Beobachten und Ausprobieren. Jungtiere schauten sich die Technik erstmal genau von der Mutter ab. Sie probierten dann selbst aus, machten Fehler, lernten aus ihnen und verbesserten sich. Später schauten die Menschenaffen aber auch auf andere Artgenossen, wandten neue Materialen, Techniken oder Baumarten an.

Die Forschenden sagen, dass das Verhalten Teenagern ähnelt, die langsam ihren eigenen Weg finden, indem sie andere beobachten, experimentieren und langsam zu Individuen werden. Gleichzeitig kommen sie im Erwachsenenalter immer wieder auf die bewährten Materialien der Mutter zurück. Das Bettenmachen ist bei den Orang-Utans wie ein Kulturgut, das durch Abschauen über Generationen weitergegeben wird, um das Überleben einer Population zu sichern.

