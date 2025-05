Jede Mutter ist anders und geht unterschiedlich mit ihrem Nachwuchs um - das gilt auch für Orang-Utan-Mütter.

Ein Forschungsteam aus Deutschland und Indonesien fasst in den Proceedings of the Royal Society B ihre Analysen zusammen: Die Forschenden haben in Sumatra 15 Jahre lang sechs wild lebende Orang-Utan-Mütter und deren Junge beobachtet. Sie schauten vor allem auf Körperkontakt, Nähe, Tragen und Fütterung in der Nähe.

Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede: Die einen Affenmütter trugen beispielsweise ihre Jungen häufiger, andere brachen den Körperkontakt dagegen öfter ab. Muster, die bei den einzelnen Müttern bei all ihren Jungen gleich blieben.

Die Forschenden schließen daraus, dass Orang-Utans möglicherweise individuelle mütterliche Persönlichkeiten besitzen. Als Nächstes wollen sie herausfinden, ob die Jungen sich dadurch auch unterschiedlich entwickeln. Da die Entwicklung von Orang-Utans viele Jahre dauert und sie so lange wie kein anderes Tier (außer dem Säugetier Mensch) von der Mutter abhängig sind, wird es aber noch mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis die dafür nötigen Daten gesammelt sind.