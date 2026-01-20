Veronika kratzt sich gerne mit einer langen Bürste den Rücken. Das Besondere: Veronika ist eine Kuh. Bisher war nicht bekannt, dass Kühe gezielt Werkzeuge benutzen können. Das hat jetzt aber ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Wien bestätigt.

Im Fachmagazin Current Biology berichtet das Team: Die Kuh benutzt die lange Bürste, auch Schrubber genannt, nicht nur zufällig als Werkzeug und es handelt sich auch nicht um einen antrainierten Trick. Das hätten Experimente gezeigt. Die Forschenden haben der Kuh den Schrubber immer wieder in unterschiedlichen Positionen hingelegt. Je nachdem, wo sich Veronika kratzen wollte, nahm sie den Schrubber auf unterschiedliche Weise ins Maul. Der Rücken wurde kräftig mit dem Bürstenkopf gekratzt, sensiblere Stellen wie Bauch und After vorsichtig mit dem Stielende.

