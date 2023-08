Dass Schweine eine soziale Ader haben, weiß man schon.

Ein Team vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in der Nähe von Rostock hat jetzt nochmal verdeutlicht, wie stark Hilfsbereitschaft bei den Tieren ausgeprägt ist.

In Versuchen mit rund 70 Schweinen wurde jeweils ein Schwein von seiner Gruppe getrennt. Der Rest der Gruppe blieb im gewohnten Stall, an den zwei Boxen angeschlossen wurden. Beide Boxen waren durch eine durchsichtige Tür mit dem Stall verbunden. Die Tür konnten die Tiere vom Stall aus öffnen, von der Box aus nicht. In eine der beiden Boxen setzten die Forschenden das einzelne Schwein, die andere blieb leer. Es zeigte sich, dass die Schweine im Stall häufiger und schneller die Tür aufmachten, hinter der ihr gefangener Artgenosse war.

Grund für Hilfsbereitschaft noch unklar

Warum die Schweine so hilfsbereit sind, weiß man damit laut den Forschenden aber immer noch nicht. Gegen Mitgefühl spricht wohl, dass sich das Stresslevel des eingesperrten Tiers nicht auf den Rest der Gruppe übertragen hat. Die Tests zeigten aber, dass Schweine mit ihrer Herde zusammenbleiben und die Kontrolle über ihre Umgebung haben wollen. Diese Erkenntnisse könnten dabei helfen, die Haltung von Schweinen zu verbessern.