Auch Elefanten lernen voneinander, zum Beispiel Gefahren durch Raubtiere einzuschätzen.

Das kann dazu führen, dass einer Herde wichtiges Wissen fehlt, wenn junge Elefanten ihre Eltern verlieren. Forschende haben das in Afrika festgestellt. In einem Nationalpark in Kenia besteht die Elefantenpopulation aus stabilen Familiengruppen, in einem südafrikanischen Nationalpark ist sie dagegen aus verwaisten, oft nicht verwandten Tieren entstanden.

In Experimenten wurde Herden in den beiden Gebieten Löwengebrüll vorgespielt – entweder von einem Löwen oder von dreien gleichzeitig. Während die Elefanten aus der stabileren Population in Kenia auf die größere Bedrohung stärker reagierten und jüngere oder schwächere Gruppenmitglieder schützten, schienen die Elefanten in Südafrika die unterschiedliche Bedrohungslage so nicht einschätzen zu können.

Den Forschenden zufolge sind traumatische Ereignisse in der Jugend und das Fehlen erfahrener Erwachsener vor allem bei höher entwickelten Säugetieren wie Elefanten ein Problem.