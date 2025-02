Auch Fische können sich wohl ganz gut merken, wer nett zu ihnen ist und wer nicht.

Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz hat ein Experiment mit Tauchern und Taucherinnen gemacht. Ihnen war an ihrer Mittelmeer-Forschungsstation auf Korsika aufgefallen, dass einige Fische ihnen immer wieder folgten und ihnen Futter stahlen - Futter, das eigentlich als Belohnung in Versuchen gedacht war.

Fische erkannten Neonweste

Für ihre Studie in den Biology Letters tauchten die Forschenden dann mit Ausrüstung in unterschiedlichen Farben und mal mit Futter, mal ohne. Dabei stellte zum Beispiel die Studienleiterin fest: Tauchte sie mit einer Neonweste und fütterte dabei, merkten sich die Fische das. Vor allem Seebrassen folgten ihr nach kurzer Zeit. In neutraler Ausrüstung wurde sie erst mal nicht erkannt.

Bei Wildtieren ist so ein Nachweis wohl neu. Bei Fischen in Aquarien hat sich auch schon gezeigt, dass Fische die Menschen mit dem Futter wiedererkennen.