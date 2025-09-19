Dass Hunde menschliche Emotionen wahrnehmen können, ist schon bekannt. Eine Studie von Wiener Forscherinnen zeigt jetzt, dass Hunde Angst am Geruch von Menschen erkennen können - und darauf aber sehr unterschiedlich reagieren.

Die Forscherinnen berichten in den Frontiers in Veterinary Science, dass sie rund 60 Hunde zwei Geruchsproben von Menschen ausgesetzt haben, ohne dass die dazugehörigen Menschen dabei waren. In einer Probe war Angstschweiß - in der anderen ein neutraler Geruch. Manche der Hunde bekamen auch zwei neutrale Gerüche, als Kontrollgruppe.

Die Hunde, die den Angstschweiß schnupperten, senkten zum Beispiel ihre Schwänze, und gingen zögernder zu der Geruchsprobe hin. Das deuten die Forscherinnen als Unbehagen. Aber: Während einige Hunde sich dem Angstgeruch offenbar nur langsam nähern wollten, liefen andere Hunde sogar schneller zu der Probe als zu der neutralen. Für die Forscherinnen deutet das darauf hin, dass Hunde keine angeborene Tendenz haben, menschliche Angstgerüche zu meiden - sondern individuell darauf reagieren. Die Ergebnisse könnten zum Beispiel bei der Hundeausbildung und bei der Auswahl von Therapiehunden helfen.

