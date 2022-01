Viele Zoos versuchen, ihre Tiere zu beschäftigen - zum Beispiel mit Futter, das sie sich wie in der Natur erabeiten müssen, oder mit anderen Herausforderungen.

Ein Forschungsteam aus England lobt in einer Studie, dass der Ansatz, die Zoo-Umgebung spannender zu gestalten, in den letzten 15 Jahren ziemlich üblich geworden ist. Aber es könnte noch besser werden:

Ein Problem sei, dass es nicht zu allen Zoo-Tierarten Informationen gibt - das meiste Wissen gibt es zu Säugetieren, viel weniger für Vögel - und für Fische oder Amphibien gibt es fast nichts. Außerdem ist in der Forschungs- und Praxis-Literatur nicht immer wissenschaftlich belegt, ob zum Beispiel Beschäftigung den Tieren wirklich hilft. So gibt es etwa vergleichsweise viele Belege dafür, was für Papageien artgerecht ist - bei Pinguinen dagegen ist die Lage nicht so klar. Und schließlich kritisieren die Forschenden, dass sich die Methoden häufig stark auf Futter konzentrieren.

Eine andere Option, um das Leben der Zootiere zu verbessern, wäre zum Beispiel mehr Freiheit, mit welchen Artgenossen sie zu tun haben wollen. Die Forschenden rufen Zoos dazu auf, ihre gesammelten Erkenntnisse besser zu teilen.