Die britische Verhaltensforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist tot.

Laut ihrem Institut starb sie eines natürlichen Todes während einer Vortragsreise durch die USA. Goodall wurde 91 Jahre alt.

Vor allem ihre Arbeit mit Schimpansen machte Jane Goodall berühmt. Sie lebte 25 Jahre lang im "Gombe-Stream Nationalpark" in Tansania mit wilden Schimpansen zusammen. Mit ihren Entdeckungen veränderte sie das Bild des Menschen von den Tieren grundlegend. Sie fand zum Beispiel heraus, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und komplexe soziale Strukturen entwickeln.

Goodall setzte sich auch für den Schutz der Menschenaffen und deren Lebensräume ein.