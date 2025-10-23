Oper, klassische Konzerte, Kunstausstellungen: Solche gehobenen Kulturevents muss man sich erstmal leisten können.

Ein Team aus der Verhaltensforschung an der Uni San Diego sagt aber: Ticketpreise und Einkommen sind nicht die wichtigsten Faktoren. Es hat an rund 7.500 Personen in Großbritannien und den USA untersucht, was ausschlaggebend für die Teilnahme an anspruchsvollen Kulturveranstaltungen ist.

In Großbritannien waren das vor allem Menschen, die über viel sogenanntes kulturelles Kapital verfügen. Darunter fallen zum Beispiel ein Hochschulabschluss, kulturelles Wissen und sprachliche Ausdrucksfähigkeiten. In den USA spielte dagegen das sogenannte soziale Kapital die Hauptrolle: etwa gut vernetzt zu sein und ein Beruf mit hohem gesellschaftlichen Ansehen.

Die Forschenden sagen, wenn Kultur mehr Menschen erreichen soll, ist es nicht genug, die Tickets zu subventionieren. Man müsste auch dafür sorgen, dass mehr Menschen sich bei solchen Events dazugehörig fühlen - zum Beispiel indem man ihnen vorher Wissen über Kunst, Theater und Musik vermittelt.