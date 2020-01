Das Problem dabei ist, dass man noch nicht so genau weiß, welche Wirkstoffe das Sperma wie beeinflussen und wie Sperma am besten unwirksam gemacht werden kann. Forschende der Uni Dundee in Schottland haben jetzt eine Roboter-Technik entwickelt, mit der mögliche Wirkstoffe schneller getestet werden können. Der Roboter wertet mithilfe von Mikroskop-Aufnahmen aus, wie schnell sich die Spermien bewegen und wie Medikamente diese Bewegung beeinflussen. 13.000 Medikamente wurden damit schon analysiert.

Die Forschenden hoffen, mit der neuen Analyse-Methode schnell herausfinden zu können, welche Verhütungs-Medikamente wirksam sind und welche nicht.