Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat analysiert, was es bewirkt, wenn Verhütungsmitteln für junge Frauen leichter zu bekommen sind. Für ihre Studie haben sie sich den Bundesstaat Colorado angeschaut. Dort trat 2009 ein Gesetz in Kraft, indem jeder Frau in Colorado in entsprechenden Kliniken eine Auswahl an Verhütungsmitteln angeboten wurde - günstig oder sogar kostenlos. Dann haben sie sich die Zahl der Schulabschlüsse angeschaut. Sie stellten fest: Nach der Bereitstellung der Verhütungsmittel nahm die Zahl der Schwangerschaften bei den 15- bis 24-jährigen Frauen ab. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Schulabschlüsse. Die Abbrecherquote sank um 14 Prozent.