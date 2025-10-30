In Deutschland verhüten immer mehr Menschen.

Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit hat letztes Jahr über 2.000 Erwachsene befragt. Dabei kam raus: 76 Prozent der Befragten verhüten; besonders Erwachsene unter 30 - von denen verhüten sogar 88 Prozent. Leute in den 30ern verhüten deutlich weniger - unter anderem weil in diesem Alter viele Kinder bekommen wollen.

Häufiger Kondom, seltener Pille



Bei der Wahl des Verhütungsmittels gab es in den letzten Jahren eine deutliche Veränderung. 2018 waren Kondom und Pille noch gleich auf. Inzwischen verhütet rund die Hälfte mit Kondom. Die Pille ist im Sinkflug und wird nicht mal mehr von einem Drittel der Befragten genutzt. Spiralen, Sterilisation und zyklusabhängige Methoden sind zwar deutlich seltener, werden aber auch beliebter.

Hormonelle Verhütung weniger gefragt

Noch eine Erkenntnis der Studie ist, dass die Kosten für Verhütungsmittel für die meisten Menschen keine Rolle zu spielen scheinen. Die wichtigsten Gründe für ein Produkt sind, dass es sicher, einfach und bequem ist und auch, dass es gut vertragen wird. Vor allem Frauen setzen auch auf ärztliche Empfehlungen oder lehnen eine hormonelle Verhütung inzwischen generell ab. Männer richten sich häufiger nach dem Wunsch des Partners oder der Partnerin.