Die Pille geht so langsam in Rente:

Heute vor 65 Jahren kam sie in den USA auf den Markt. Aber sie ist als Verhütungsmittel auch nicht mehr so beliebt wie früher, zumindest bei jüngeren Frauen hier in Deutschland. Das zeigen Rezeptdaten der gesetzlichen Krankenversicherungen, über die die AOK berichtet. Letztes Jahr hat sich nur noch gut jede fünfte Versicherte unter 22 die Pille verschreiben lassen, vor zehn Jahren waren es rund doppelt so viele.

Eine Ärztin der AOK sagt, dass Frauen die Pille kritischer sehen, weil mehr über Risiken und Nebenwirkungen bekannt ist als früher. Außerdem sei es nicht mehr allein Sache der Frauen, sich um die Verhütung zu kümmern. Stattdessen werde mehr mit Kondomen verhütet.

Laut der Ärztin machen Jugendliche und junge Erwachsene heutzutage ihre ersten sexuellen Erfahrungen später als vor zehn oder 20 Jahren. Das heißt, Frauen beschäftigen sich auch erst später konkret mit Verhütung.

