Zumindest laut dem Statistischen Bundesamt. Das erfasst, welche Balkon- und Beetpflanzen in Deutschland besonders beliebt sind. Im Jahr 2017 wurden 183 Millionen Stiefmütterchen und Veilchenpflanzen großgezogen. Damit haben Veilchen einen Anteil von knapp 20 Prozent an allen in Deutschland erzeugten Beet- und Balkonpflanzen und Stauden.

Wer sich für die aktuellsten Trends für den Balkonkübel interessiert, kann sich ab morgen in Heilbronn in Baden-Württemberg inspirieren lassen. Da eröffnet nämlich die Bundesgartenschau.