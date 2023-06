Die Deutsche Bahn will laut einem Medienbericht den Betrieb von Nachtzügen fördern - mit günstigeren Nachttarifen für die Schienenmaut.

Wie der Fachdienst Tagesspiegel Background berichtet, sollen Züge mit Schlaf- oder Liegewagen ab Dezember während der gesamten Fahrt den Nachttarif zahlen - und nicht mehr nur in den Kern-Nachtstunden zwischen 23 und 6 Uhr. Das könnte sich durchaus lohnen: Pro Trassenkilometer kostet die Schienennutzung dann knapp weniger als drei Euro - statt durchschnittlich sieben Euro zu Tageszeiten. Greenpeace fordert laut Tagesspiegel, dass die Bahn noch weiter gehen sollte - und nur noch einen Euro pro Kilometer verlangen sollte, weil das den unmittelbar anfallenden Kosten entspreche.

Die Bahn selbst hatte ihr Nachtzug-Geschäft nach Verlusten 2016 verkauft - an die Österreichischen Bundesbahnen, die in mehrere Länder die "Nightjet"-Verbindungen anbieten. Inzwischen steigt die Nachfrage nach Nachtzügen wieder. Auch einige Privatanbieter sind in das Geschäft eingestiegen.