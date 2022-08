Leihfahrräder in der Stadt können praktisch sein.

Aber nur, wenn man auch da eins findet, wo man es braucht. Dafür bringen die Anbieter Räder von einer Station zur anderen - am besten schon, bevor sie gebraucht werden. Das ist allerdings nicht immer leicht abzuschätzen, weil sich der Bedarf täglich ändert.

Um genauer vorherzusagen, wo zu viele und wo gerade zu wenige Räder sind, hat ein Forschungsteam aus Norwegen ein Computermodell erstellt. Jetzt wird es in Oslo getestet. Die Forschenden sagen, dass mit dem Modell die Probleme um ein Viertel reduziert werden konnten - also, dass an einer Stelle zu viele und an anderer Stelle zu wenige Räder stehen.

An dem Projekt ist einer der größten norwegischen Leihfahrrad-Anbieter beteiligt. Der hofft nach eigenen Angaben, dass der Transport durch das Modell um ein Drittel effektiver wird und die Lebensdauer der Räder um ein Fünftel steigt.