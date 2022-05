In den letzten vier Jahren sind Neuzulassungen stark gestiegen, sie haben sich zum Teil verdoppelt oder verdreifacht. Aber es gibt regional große Unterschiede - das zeigt eine Untersuchung der Non-Profit-Organisation ICCT.

Demnach kaufen die Menschen in Süddeutschland kauften doppelt so viele Elektroautos wie die Menschen in den östlichen Bundesländern. Da kommen auf 100.000 Einwohnende im Schnitt drei Elektro- beziehungsweise Plug-In-Hybrid-Autos. In Bayern und Baden-Württemberg sind es sechs.

Einkommen und Ladestationen sind Faktoren

Das hat auch mit den höheren Einkommen der Menschen im Süden zu tun. Die Forschenden stellten aber auch fest: Es werden besonders in den Landkreisen viele E-Autos gekauft, wo es eine gute Ladeinfrastruktur gibt. Sie sagen, die Bundesregierung muss den Ausbau von Ladestationen weiter fördern.

Eine weitere Erkenntnis: Je mehr Menschen in einer Gegend die Grünen wählen, desto mehr besitzen dort auch ein E-Auto.