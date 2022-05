Falschparker behindern andere - denn sie blockieren Fuß- und Radwege oder Einfahrten.

Forschende aus Deutschland und Schweden sagen: Leider lohnt sich Falschparken meist, weil es viel billiger ist, also ordnungsgemäß zu Parken und dafür zu bezahlen. Die Forschenden haben das in Freiburg untersucht. Sie haben alle Parkvergehen aus dem Jahr 2019 ausgewertet, das waren insgesamt mehr als 18.000.

2019 kostete Falschparken in der Regel noch 10 Euro, mittlerweile ist es doppelt so teuer und auf Radwegen oder Gehwegen kostet es mehr als 50 Euro. Trotzdem sagen die Forschenden, dass es sich auch mit den höheren Strafen in mehr als der Hälfte der Innenstadtbezirken lohnt, falsch zu parken und nicht zu bezahlen. Und außerhalb der Innenstadtbezirke lohnt es sich fast immer. Denn oft wird dort gar nicht kontrolliert.

Die Forschenden sagen: Falschparken kann nur verhindert werden, wenn die Strafen dafür deutlich teurer sind als die Parkgebühren und wenn es mehr Kontrollen gibt.