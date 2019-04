Stellt euch ein Elektro-Auto vor, das wie eine Drohne senkrecht abhebt und mehrere Leute von A nach B fliegen kann. An so etwas arbeiten tatsächlich mehrere Unternehmen, Airbus und Boeing zum Beispiel, und Startups. Forscher der Uni Michigan haben berechnet, ob solche fliegenden Elektro-Autos für ökologisch sinnvoll wären. Sie haben die Flug-Autos mit normalen Autos auf der Straße verglichen - und zwar bezogen auf Verbrauch, Schadstoff-Ausstoß und Geschwindigkeit. Die Flug-Autos stoßen zwar keine Schadstoffe aus, allerdings braucht ihre Batterie auch Strom aus Kraftwerken. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis: Ein fliegendes Elektro-Auto lohnt sich dann, wenn es um längere Strecken geht, also Strecken um die 100 Kilometer. Und die Rechnung geht nur auf, wenn das Flug-Auto voll besetzt ist, wenn also mehrere Leute mitfliegen.



Der Artikel erscheint im Fachmagazin Nature, ist derzeit aber noch nicht online verfügbar.