In Frankfurt am Main sollen in der Innenstadt bald deutlich weniger E-Scooter unterwegs sein.

Jedes Unternehmen darf höchstens 1.000 Leihscooter aufstellen. Außerdem gibt es jetzt spezielle Parkplätze, und Fahrten in der gesamten Stadt dürfen nicht mehr in Fußgängerzonen, auf Brücken oder in Parks enden oder starten. Mit der Regelung will Hessens größte Stadt nach Angaben ihres Verkehrsdezernenten gegen das Chaos auf Frankfurts Straßen und Plätzen vorgehen. In einigen anderen großen Städten gibt es auch schon strengere Regeln für E-Scooter, zum Beispiel in Düsseldorf oder Köln.