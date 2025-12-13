Paris hat ein neues Verkehrsmittel: eine Seilbahn.

Sie ist laut der Betreiberfirma 4,5 Kilometer lang und damit die längste urbane Seilbahn Europas. Die Gondeln sollen eine weitere Option sein für Pendlerinnen und Pendler aus südlichen Vororten der französischen Hauptstadt - aus den sogenannten Banlieues. Das sind abgelegene Gemeinden, in denen viele arme Menschen leben. Die Präsidentin der Region nannte die Seilbahn bei der Einweihung "ein Zeichen der Wertschätzung".

Die neue Linie hat fünf Haltestellen und führt zu einer Station der Pariser Metro. Die gesamte Fahrt dauert 18 Minuten. Der Bus braucht mindestens doppelt so lang. Pro Kabine gibt es zehn Sitzplätze. Die Betreiberfirma erwartet täglich etwa 11.000 Fahrgäste. Das Projekt hat fast 140 Millionen Euro gekostet.