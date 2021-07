Wie schafft man es, dass der Verkehr in der Stadt besser fließt? Eine Idee ist, weniger Linksabbiegen zu erlauben.

Der Vorschlag kommt von einem Verkehrsforscher der Pennsylvania State University. Er sagt, dass Linksabbieger oft für Stau sorgen - entweder, weil sie auf einer vielbefahrenen Straße festhängen. Oder: Wenn sie eine eigene grüne Ampel haben, dann müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer warten. Außerdem würden Linksabbieger für besonders viele schwere Unfälle sorgen, vor allem mit Fußgängern.

Der Forscher hat deshalb für eine Studie einen Algorithmus entwickelt und mehrere Szenarien durchgerechnet. Ergebnis: An Kreuzungen in Innenstädten sollte Linksabbiegen so oft wie möglich verboten sein, um fließenden Verkehr zu erleichtern. Nicht überall sei das Verbot aber sinnvoll. Zum Beispiel dann, wenn es für deutlich längere Wege durch die Stadt sorgt.