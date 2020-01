Aber auch an einer anderen Option wird geforscht: am Brennstoffzellen-Auto. Das wird betankt mit Wasserstoff. Das Problem: Es fehlen dafür gute Speichersysteme in Form von Tanks. Die bisher üblichen Tanks zu befüllen, ist teuer und schwierig. Forschende des Helmholtz-Zentrums in Geesthacht arbeiten an einer neuen Methode: sogenannten Feststofftanks. Die können bei gleicher Größe mehr Wasserstoff speichern. Aber auch da gibt es ein Problem: Um diese Tanks zu beladen, muss es sehr heiß sein - über 300 Grad.

Mithilfe von Nanotechnologie und dem Zufügen neuer Stoffe haben die Forschenden es geschafft, die benötigte Temperatur auf 180 Grad zu senken. Außerdem geht das Tanken so viel schneller. Statt einer halben Stunde dauert es nur noch sechs Minuten, einen Tank mit fünf Kilo Wasserstoff zu befüllen. Das reicht aus, um mit einem Brennstoffauto von Hamburg nach Frankfurt am Main zu kommen.

Das Speichern von Wasserstoff ist aber immer noch so schwierig, dass Brennstoffzellen-Autos bisher nicht reif sind für den großen Markt.