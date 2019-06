In Deutschland sind ab heute Elektro-Tretroller erlaubt.

Es tritt eine Verordnung in Kraft. In der steht, dass Menschen ab 14 Jahren die E-Scooter im Straßenverkehr nutzen dürfen - mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern in der Stunde.

Allerdings wird es wohl noch ein paar Wochen dauern, bis tatsächlich Leute mit E-Scootern unterwegs sind. Denn erst jetzt können Hersteller und Verleiher ihre Geräte beim Kraftfahrtbundesamt anmelden.

Für die Tretroller gelten ähnliche Regeln wie für Fahrräder. Man darf mit ihnen in der Regel nicht auf Fußwegen fahren, sondern nur auf Radwegen oder - wo es keinen Radstreifen gibt - auf Straßen.