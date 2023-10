Wenn Fahrräder mit Menschen zusammenstoßen, die zu Fuß unterwegs sind, werden vor allem die Fußgängerinnen und Fußgänger verletzt.

Das zeigt eine Studie der Unfallforschenden der Versicherungen. Konkret sind bei solchen Unfällen in Deutschland letztes Jahr über 700 Menschen schwer verletzt worden und 13 gestorben. Besonders gefährlich ist es in Fußgängerzonen und an Haltestellen, wenn Menschen überraschend auf den Fahrradweg treten. Außerdem sind breitere Fahrradwege wohl sicherer als schmalere.

Aus Sicht der Forschenden sollte das bei der Planung beachtet werden - und Fußgängerzonen nicht für Fahrräder freigegeben werden. Sie gehen davon aus, dass das Problem in Zukunft eher größer wird: Es sind nämlich immer mehr Fahrräder unterwegs, darunter viele E-Bikes und Lastenfahrräder, die schneller und schwerer sind. Auf der anderen Seite werden die Menschen, die zu Fuß gehen, immer älter.