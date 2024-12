Zu schnell gefahren, Handy am Steuer oder zu viel Alkohol: Wer in Italien gegen Verkehrsregeln verstößt, muss mit höheren Strafen rechnen.

Es gelten jetzt neue Bußgeld-Regeln. Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, muss mindestens 250 Euro zahlen. Wird man ein zweites Mal erwischt, kann es auch heißen: 1.400 Euro und drei Monate Lappen weg. Was Alkohol am Steuer angeht, liegt die Grenze in Italien bei 0,5 Promille - wie in Deutschland. Wer auch nur ein bisschen mehr intus hat, riskiert fast 2.200 Euro Bußgeld und sechs Monate ohne Führerschein.

Neue Regeln gelten in Italien aber auch für alle, die E-Scooter nutzen. Wer ohne Helm fährt, muss mit 50 Euro rechnen. In Italien sterben jedes Jahr mehr als 3.000 Menschen im Straßenverkehr. Gerechnet auf eine Million Einwohnerinnen und Einwohner sind das deutlich mehr als in anderen großen EU-Ländern. Italiens Regierung hofft, dass es durch die strengeren Regeln in Zukunft weniger Verkehrstote gibt.

Die Änderungen gelten auch für Leute aus dem Ausland, die auf Italiens Straßen unterwegs sind.