Platzmangel, schlechte Luft und Lärm - in Städten wird immer noch zu viel Auto gefahren.

Das ist die These einer Verkehrsforscherin des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Sie arbeitet an Strategien, das Autofahren besonders unattraktiv zu machen. Denn um eine Verkehrswende zu erreichen, setzen Städte, Bund und Länder aus ihrer Sicht zu oft noch auf die Förderung alternativer Mobilität - wie Carsharing, E-Roller oder das Deutschlandticket. Ihre Analyse zeigt aber, dass die Autonutzung dadurch nicht im gleichen Maße abnimmt.

Hier kommt die sogenannte Exnovation ins Spiel. Das sind Strategien, um nicht nachhaltige Infrastrukturen, Produkte und Praktiken auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Bezogen auf den Verkehr scheitern solche Projekte in Deutschland aber oft - zum Beispiel weil Leute gegen autofreie Zonen klagen. Die Analyse nennt aber positive Beispiele im Ausland, wie das rechtssicher klappen kann: zum Beispiel die autoreduzierte Innenstadt von Oslo oder die Low Traffic Neighbourhoods in London. Hier gibt es laut den Forschenden eine große Akzeptanz fürs Autofreie. Und zwar weil alle Beteiligten, also auch Anwohnende und Autofahrende, in die Planung einbezogen wurden.