Viele Städte suchen nach umweltfreundlichen Alternativen zum Auto.

Da sind Straßenbahnen seit einigen Jahren wieder in. Jetzt zeigt ein Forscher im Fachmagazin Nature Cities, dass für größere Städte eine U-Bahn besser sein könnte. Dabei steht das "U" in U-Bahn nicht zwangsläufig für "Untergrund", sondern für "unabhängig". Das heißt, dass U-Bahnen nicht von Autos oder Fußgängern beeinflusst werden, weil sie sich in einem eigenen System bewegen. Deshalb sind sie zuverlässiger.

Für seine Studie hat der Forscher das Mobilitätsverhalten in 400 europäischen Städten untersucht. Raus kam: In einer Millionenstadt, die nur Straßenbahnen hat, gibt es doppelt so viele Autos wie in einer Millionenstadt mit U-Bahnen.