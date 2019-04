Es geht gegen die Pläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer. Er will den Markt öffnen und viele Auflagen streichen, die bisher für Fahrdienststleister wie Uber und Moia gelten. Der Taxiverband und viele Taxifahrer befürchten, dass dadurch viele Taxiunternehmen Schwierigkeiten bekommen könnten.In Berlin machen die Taxifahrer eine Sternfahrt. Geplant ist, dass tausende Taxen von verschiedenen Startpunkten in der Stadt im Schritttempo zum Brandenburger Tor fahren. Dort ist eine Kundgebung geplant. Auch Scheuer will dort hinkommen, schreibt er auf Twitter. Größere Aktionen soll es auch in München, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Dresden und anderen Städten geben.



Die Rückkehrpflicht soll wegfallen

Hauptstreitpunkt ist die Rückkehrpflicht. Bisher müssen Fahrer von Fahrdiensten nach jeder Fahrt nach Hause zurückkehren und dann neu bestellt werden. Der Taxiverband argumentiert, wenn das wegfiele, könnten viele Uber-Fahrer auf der Suche nach Kunden durch die Innenstädte cruisen und diese noch mehr verstopfen. Außerdem sieht er die regulären Taxiunternehmen benachteiligt, weil die eine "Betriebs- und Beförderungspflicht“ haben. Das heißt, sie müssen rund um die Uhr im Einsatz sein – und immer zu den gleichen Preisen.