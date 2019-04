Auf einigen Straßen wurden schon zusätzliche Radwege eingezeichnet oder bestehende verbreitert. Eine Studie aus Australien kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass das für die Sicherheit der Radfahrer nicht viel bringt - im Gegenteil. Ein beteiligter Forscher und Unfallexperte sagt: Bei Radfahrstreifen vernachlässigen Autofahrer den Sicherheitsabstand noch stärker, als wenn die Radfahrer mit ihnen in einer Spur fahren. Grund ist demnach, dass die Autofahrer einfach an den Radfahrern vorbeifahren können - ohne ausscheren zu müssen. Aus Sicht der Forschenden kann das vor allem dann zum Problem werden, wenn auf oder am Rand des Streifens Autos parken. Führen Auto- und Radfahrer dagegen in ein und derselben Spur, sei es wahrscheinlicher, dass die Autofahrer beim Überholen mehr Abstand einhalten. Die Forschenden sind deswegen aber nicht gegen Radfahrstreifen. Sie sagen, dass man die durch Barrieren abtrennen sollte, damit sich Auto- und Radfahrer nicht in die Quere kommen.

Die Forschenden sprechen von der weltweit größten Studie zu dem Thema. Sie haben Daten von mehr als 18.000 Überholvorgängen bei 60 Radfahrern in Melbourne ausgewertet.