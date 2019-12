Wer in Australien verbotenerweise mit dem Handy am Ohr Auto fährt, muss damit rechnen, geblitzt zu werden.

Wie der britische Guardian berichtet, sind im Bundesstaat New South Wales dafür spezielle Kamerasysteme eingerichtet worden. Sie nutzen künstliche Intelligenz, die Fahrer und Fahrerinnen mit Telefon in der Hand erkennen soll. Aufnahmen, die zu Verdachtsfällen führen, werden noch mal von einem Menschen überprüft.

So soll die Zahl der Verkehrstoten in New South Wales reduziert werden. Dieses Jahr kamen bei Unfällen mehr als 300 Menschen ums Leben. Der neue Blitzer gegen Handys am Steuer wird jetzt erst mal drei Monate getestet. Wer in dieser Zeit erwischt wird, soll eine Verwarnung bekommen. Danach werden Bußgelder fällig.

In Europa testen die Niederlande zurzeit ein ähnliches Kamerasystem.