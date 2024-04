Paris ist weiter als viele andere Städte, den Verkehr grundlegend zu ändern - und kann jetzt einen weiteren Erfolg verbuchen.

Nach neuen Zahlen des Stadtplanungsinstituts für die Region hat das Fahrrad das Auto als Fortbewegungsmittel in Paris klar überholt. Demzufolge werden in der französischen Hauptstadt mittlerweile mehr als 11 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt; das Auto wird nur noch für rund 4 Prozent der Strecken genutzt. Am meisten genutzt werden in Paris die eigenen Füße - für mehr als 53 Prozent der Wege, gefolgt von 30 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Allerdings ist die Verkehrswende im Moment noch vor allem eine Sache von Paris selbst. Die Vorstädte sind weiter verhältnismäßig schlecht angebunden. Da ist das Auto weiter das Verkehrsmittel, das am meisten genutzt wird. Es ist allerdings geplant, das Bahnnetz im großen Stil auszubauen.