Radfahren wird jetzt quasi Uni-Fach. An sieben Hochschulen in Deutschland wird eine extra Professur zum Thema Radverkehr eingerichtet.

An sieben Hochschulen in Deutschland wird jeweils eine extra Professur zum Thema Radverkehr eingerichtet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen zum Beispiel herausfinden, wie Städte Radwege besser planen können oder welche Rolle Fahrräder auf dem Land spielen. Ziel ist, dass mehr Menschen vom Auto umsteigen aufs Fahrrad.

Für die Stiftungsprofessuren des Verkehrsministeriums hatten sich mehr als 30 Hochschulen beworben - ausgewählt wurden unter anderem Frankfurt am Main, Karlsruhe, Kassel, Wiesbaden und Wuppertal. Gefördert werden die Professuren mit insgesamt rund acht Millionen Euro. Die Grünen finden das zu wenig - der Radverkehrssprecher der Grünen-Bundestagsfraktion sagt, dass in Forschungsprojekte für Autos und Straßenverkehr in den letzten zehn Jahren mehr als zwei Milliarden Euro investiert wurden.