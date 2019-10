Nicht für ein europäisches Forschungsteam. Ein beteiligter Wissenschaftler sagt sogar: Unverkohlt hätte die Schrift niemals bis heute überlebt. Sie wurde durch den Vulkanausbruch konserviert, der auch die Stadt Pompeji unter seiner Asche begraben hat. Wie viele andere, wurde die Papyrusrolle von Archäologen gefunden und auseinandergerollt. Dabei ist sie auseinandergebröselt. Die verkohlten Einzelteile wurden auf Pappe geklebt und dann mit Infrarotlicht untersucht. Die dunkle Tinte reflektiert ein bisschen anders als der Rest und man kann die Schrift noch entziffern. Aber nur auf der Vorderseite.

Jetzt hat das Team es geschafft, auch die festgeklebte Rückseite zu untersuchen. Dabei haben sie auch Infrarotlicht benutzt, aber in vielen verschiedenen Wellenlängen. Die Papyrosrolle stammte vom griechischen Philosophen Philodemus. Der hatte eine Geschichte der wichtigsten Denker aufgeschrieben. Durch die Untersuchung wurde sichtbar, dass Philodemus viele Notizen und Korrekturen auf die Rückseite und an den Rand gekritzelt hatte: Das muss raus, dieses Zitat muss noch rein. Ein Einblick in den kreativen Schreibprozess vor 2000 Jahren.