Wasser schmeckt nicht einfach nach Wasser.

Das hat ein Verkostungswettbewerb in den USA gezeigt, bei dem Wasser aus mehreren Ländern verglichen wurde. In der Kategorie bestes Leitungswasser holten Kommunen aus Kanada die ersten Plätze. Eine US-Gemeinde in Ohio schaffte es auf Platz drei.

Außerdem wurde abgefülltes Wasser in Flaschen ausgezeichnet. Hier kam das beste von Italiens Mittelmeerinsel Sardinien, gefolgt von zwei US-Orten. In der Kategorie Sprudel ging Gold an eine Kleinstadt in Bosnien-Herzegowina. Aus Deutschland gab es in diesem Jahr keine Teilnehmer.

Bewertet wurden Geschmack, Geruch, Mundgefühl und Nachgeschmack. Der Wettbewerb wird von verschiedenen Wasser-Konzernen gesponsert.