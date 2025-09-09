Sofort alle Folgen einer Serie gucken können - als Netflix 2013 an den Start ging und direkt ganze Staffeln veröffentlichte, war das eine Revolution. Viele zogen nach.

Mittlerweile setzen manche Streamingdienste aber auch oft wieder auf wöchentliche Folgen – und das hält die Leute länger bei der Stange. Das zeigt ein Feldversuch mit rund 60.000 Teilnehmenden: Wer Folgen nach und nach bekam, nutzte den Dienst deutlich länger – und war auch etwas eher bereit, das Abo zu behalten.

Das Team schreibt im Fachmagazin Marketing Science: Durch den regelmäßigen Besuch der Plattform stoßen Zuschauerinnen und Zuschauer häufiger auf neue Inhalte und Empfehlungen. Für extreme Binge-Watcher war das Modell dagegen weniger attraktiv.

Die Forschenden sagen, dass die Veröffentlichungsstrategie ein wichtiges Instrument ist, um Abos zu sichern. Das Experiment lief allerdings nur über wenige Wochen und mit einer einzigen Plattform.