In Deutschland fällt jedes Jahr mehr Verpackungsmüll an.

Auch 2017 gab es einen neuen Rekord beim Verpackungsmüll. Das Umweltbundesamt sagt, dass es mit 18,7 Millionen Tonnen wieder drei Prozent mehr waren als im Jahr davor. Pro Kopf sind das rein rechnerisch rund 227 Kilogramm pro Jahr. Private Verbraucher hatten daran einen Anteil von 47 Prozent oder 107 Kilogramm pro Kopf.

Für besonders viel Müll sorgen laut Umwelbundesamt die Verpackungen von Getränken und Lebensmitteln, kleine Portionen, die in Plastik verpackt sind, und vor allem das Onlineshopping mit dem Warenversand.

In Deutschland liegt die offizielle Recyclingquote von Verpackungsmüll laut Umweltbundesamt bei 70 Prozent. Allerdings variiert die Quote stark je nach Material. Bei Papier und Karton liegt sie bei rund 88 Prozent, bei Plastikverpackungen bei knapp 50 Prozent. Die Zahlen zeigen allerdings nur den Anteil an Material, der bei Recyclingunternehmen ankommt. Wie viel diese am Ende tatsächlich wiederverwerten, weist die Quote nicht aus.