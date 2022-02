1945 starb Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Das Tagebuch des jüdischen Mädchens ist weltberühmt. Anne Frank führte es, während sie sich mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nazis versteckte.

Wie genau es zur Verhaftung der Familie kam, dazu ist im Januar in den USA und in den Niederlanden ein umstrittenes Buch erschienen. Der Titel lautet übersetzt "Der Verrat an Anne Frank". Darin berichtet die Autorin Rosemary Sullivan über die These eines internationalen Kriminalrecherche-Teams.

Zu wenige Beweise für Verräter-These

Das hält es für sehr wahrscheinlich, dass der jüdische Notar Arnold van den Bergh Anne Frank verraten habe. Diese These wurde allerdings direkt nach der Veröffentlichung des Buchs von etlichen Fachleuten heftig kritisiert, vor allem wegen einer offenbar dürftigen Beweislage.

Verlag entschuldigt sich

Jetzt hat sich der niederländische Verlag des Buchs, "ambo anthos", geäußert. Man bitte aufrichtig alle, die sich durch das Buch angegriffen fühlten, um Entschuldigung, hieß es in einer Mitteilung. Der Verlag will den Druck des Sachbuches vorerst aussetzen.

Das Buch soll eigentlich im März auch auf Deutsch erscheinen, der dafür zuständige Verlag Harper Collins prüft laut Medienberichten zur Zeit das Manuskript.