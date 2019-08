Sowohl in Deutschland, als auch in Tschechien, Skandinavien und den USA. Inzwischen sorgen Abgasreinigungsanlagen in Kraftwerken und Fabriken dafür, dass der Regen nicht mehr so sauer ist. Aber in vielen Gegenden sind Böden trotzdem dauerhaft versauert.



Welche Folgen das für Wälder hat, hat jetzt ein US-Forschungsteam in West Virginia in einem Langzeitexperiment untersucht. Sie haben ein Waldstück künstlich sauer beregnet und über 23 Jahre Daten gesammelt. Ergebnis: Bäume, die auf versauertem Boden wachsen, brauchen mehr Wasser.



Das erklären die Forschenden damit, dass aus sauren Böden Calcium ausgewaschen wird und den Bäumen so verloren geht. Sie brauchen das Mineral aber eigentlich, um ihren Wasserhaushalt zu regulieren. Ohne ausreichend Calcium saugen die Bäume mehr Wasser aus dem Boden und verdunsten es. Möglicherweise machen versauerte Böden Wälder anfälliger für Dürren und verschlimmern die Effekte des Klimawandels.



Ihre Studie haben die Forschenden im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.