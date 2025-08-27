Gerade ist ein weltweites Abkommen gegen die Plastikverschmutzung gescheitert - eine weitere Studie zeigt, welche Auswirkungen besonders kleine Plastikpartikel auf die Umwelt haben.

Forscher der TU Darmstadt haben nachgewiesen, dass auch der Wald durch Mikro- und Nanoplastik belastet wird. Demnach kommt der Großteil der winzigen Kunststoffpartikel über die Luft in die Wälder. Vor allem über herabfallendes Laub sammeln sie sich dort in den Böden an. Die Laubzersetzung spielt eine zentrale Rolle dabei, wie die Schadstoffe im Waldboden gespeichert wurden: Große Mengen der Plastikteilchen gelangen auch in die tieferen Schichten. Das ergab die Analyse von Proben aus vier Waldstandorten bei Darmstadt.

Die Forscher sagen, dass Mikroplastik neben dem Klimawandel Waldökosysteme zusätzlich gefährden könnte. Waldböden könnten außerdem Hinweise darauf liefern, wie stark die Verschmutzung durch Mikroplastik in der Atmosphäre ist.

