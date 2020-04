In Großbritannien und den Niederlanden steigt die Zahl der Brandanschläge auf Mobilfunk-Sendemasten.

In den Niederlande gab es in den letzten Wochen 16 Attacken, in Großbritannien wurden allein 20 Masten des Konzerns Vodafone angezündet. Die Ermittelnden glauben, dass Gegnerinnen und Gegner, des neuen 5G-Netzwerks, beziehungsweise Verschwörungstheoretiker hinter den Anschlägen stecken. Diese Theorien grassieren gerade tausendfach im Netz. Ihre Anhängerinnen und Anhänger behaupten, dass die 5G-Strahlung für den Ausbruch der Corona-Pandemie verantwortlich sei.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat sich inzwischen eingeschaltet und vor den Folgen der Attacken gewarnt. Wenn Sendemasten ausfielen, seien zum Beispiel Notrufe nicht mehr möglich.